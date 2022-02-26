المرور تعلن عن الطرق التي أُعيد افتتاحها مع قرب انتهاء مراسيم الزيارة

وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير في حديث لـ الخليج 365" انه "تم فتح الطريق من بغداد باتجاه المناطق الجنوبية ذهابا وإيابا".

وأشار الى، "فتح طريق المعهد القضائي الموال باتجاه الطالبية"، لافتا الى ان "طريق كورنيش الاعظمية سالك".



وأضاف خضير: "كل ما تنحسر المناطق من الزوار سيتم رفع الكتل الكونكريتة مباشرة وفتح الطريق".