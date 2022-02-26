انت الان تتابع خبر المرور تعلن عن الطرق التي أُعيد افتتاحها مع قرب انتهاء مراسيم الزيارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، افتتاح جزء من الشوارع التي أغلقت خلال سير زائري الامام موسى بن جعفر (ع).
وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير في حديث لـ الخليج 365" انه "تم فتح الطريق من بغداد باتجاه المناطق الجنوبية ذهابا وإيابا".
وأشار الى، "فتح طريق المعهد القضائي الموال باتجاه الطالبية"، لافتا الى ان "طريق كورنيش الاعظمية سالك".
وأضاف خضير: "كل ما تنحسر المناطق من الزوار سيتم رفع الكتل الكونكريتة مباشرة وفتح الطريق".
وأشار الى، "فتح طريق المعهد القضائي الموال باتجاه الطالبية"، لافتا الى ان "طريق كورنيش الاعظمية سالك".
وأضاف خضير: "كل ما تنحسر المناطق من الزوار سيتم رفع الكتل الكونكريتة مباشرة وفتح الطريق".