اليوم.. عبدالله بن زايد وتروس يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وبريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا، اليوم السبت، العلاقات التاريخية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا.

وناقش الطرفان العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي وسبل تعزيزه في المجالات كافة.

كما تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتروس وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وبحثا القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات أن بلاده والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وهناك حرص متواصل من البلدين على تعزيزها وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.