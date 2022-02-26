الصين تؤكد رغبتها في التعاون مع كوريا الشمالية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية التعاون بين بكين وبيونغ يانغ، في ضوء وضع جديد طبيعته غير محددة، بحسب ما نقلت عنه اليوم السبت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.



وقال شي، في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن "بكين مستعدة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الصين وكوريا الشمالية، في ضوء الوضع الجديد الذي لم يتم تحديد طبيعته"، حسب الوكالة.

وبكين أهم حليف اقتصادي لبيونغ يانغ منذ الحرب الكورية في الخمسينات من القرن الماضي، وتسهم الصين بأكثر من 90% من التجارة الثنائية لكوريا الشمالية التي تعاني اقتصادياً جراء العقوبات الدولية، وبسبب إغلاقها حدودها في عام 2020 لحماية نفسها في مواجهة جائحة كوفيد.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، توماس أوجيا كينتانا في أواخر فبراير(شباط) الجاري، إن "الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء".