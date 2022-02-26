الخطوط الجوية البريطانية تلغي أكثر من 150 رحلة من وإلى مطار هيثرو (الاسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ألغت الخطوط الجوية البريطانية أكثر من 150 رحلة، مسافات قصيرة، من وإلى مطار "لندن هيثرو"، منتصف النهار، معللة السبب في ذلك إلى "استمرار المشكلات الفنية"، في أعقاب عطل في أنظمتها، حدث مساء أمس الجمعة.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، أن الرحلات الصباحية إلى ميلانو وجنيف وابردين، من بين تلك الرحلات التي ألغيت اليوم، فيما تتوقع شركة الطيران البريطانية المزيد من الاضطرابات، خلال اليوم ونصحت المسافرين بمراجعة وضعهم بالنسبة لرحلاتهم، قبل التوجه إلى المطار.

وذكرت شركة الطيران البريطانية في بيان بالبريد الالكتروني، إنه سيتم تسيير خدمات المسافات الطويلة في هيثرو، إلى جانب رحلات، في مطاري "جاتويك" و"سيتي" الأصغر في لندن، على الرغم من تأجيلات محتملة، مضيفة أن موقعها الإلكتروني يعمل الآن مرة أخرى.

وذكرت الشركة أمس الجمعة أن هذا الاضطراب ناجم عن مشكلة في المعدات وليس لها صلة بهجوم الكتروني.