رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى تسليح أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "زيادة عدد الدول المستعدة لمساعدة أوكرانيا في ضمان الدفاع عن نفسها".



وقال جونسون في منشور عبر صفحته على "تويتر"، "بالأمس، طلبت من حلف شمال الأطلسي والشركاء الشماليين بذل كل ما في وسعهم لدعم أوكرانيا والرئيس زيلينسكي. ويسعدني أن المزيد من الحلفاء قد تعهدوا بتزويد كييف بالمساعدات الدفاعية والإنسانية. يجب علينا الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في كل مرة عندما يدافع عن دولته وديمقراطياته حول العالم".

وأجرى جونسون، الجمعة، محادثة هاتفية مع قادة الدول الأعضاء في "قوة الاستطلاع المشتركة (JEF)"، حثهم فيها على زيادة المساعدة لأوكرانيا وزيادة ضغط العقوبات على روسيا.

كما عقد مؤتمر للمانحين لأوكرانيا يوم الجمعة، برئاسة بريطانيا، بمشاركة 25 دولة، وافق بعضها على نقل أسلحة فتاكة إلى كييف. لم يتم الكشف عن تكوين المشاركين فيها في الوقت الحالي.

من جهتها أعلنت اليوم هولندا نيتها إرسال 200 صاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز ستينغر كما أعلنت الدنمارك وجمهورية التشيك إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا.