فولوديمير زيلينسكي: نسيطر على كييف ونقاط مهمة حولها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا في ظهوره الثالث خلال ساعات متحدثا عن صمود جيش بلاده في صراعه مع روسيا، ومؤكدا سيطرته على كييف.



وقال زيلينسكي في تسجيل مصور إن قواته تسيطر على العاصمة كييف ونقاط مهمة حولها.

ومنذ فجر اليوم تحدث مسؤولون تقارير إعلامية أوكرانية عن اقتراب آليات روسية من العاصمة.

وتحاصر القوت الروسية كييف من الغرب منذ الجمعة كما تقترب منها عبر عدة محاور لكن تشير التقارير الأوكرانية لنجاح الجيش في التصدي للزحف الروسي.