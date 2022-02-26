إنترفاكس: مقتل 198 جراء الغزو الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 198 شخصًا بينهم 3 أطفال قُتلوا نتيجة الغزو الروسي للبلاد، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن ”إنترفاكس“.



وأضاف أن 1115 أصيبوا بينهم 33 طفلًا، ولم يتضح ما إذا كان يشير فقط إلى الضحايا المدنيين.

وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت، اليوم السبت، أنها صدت ”هجومًا“ ليليًا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسة في كييف.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك: ”الهجوم تم صده“، دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

وقالت تقارير متطابقة إن محيط العاصمة الأوكرانية يشهد، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم، معارك عنيفة، وسط أنباء عن محاولة القوات الروسية استهداف محطة توليد الكهرباء في كييف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب عن أسفه، أمس الجمعة؛ لأن بلاده ”تُركت وحدها“ في مواجهة الغزو الروسي، مؤكدًا أنه لن يغادر العاصمة.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية: ”لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا.. مَن هو مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدًا“.

وأضاف: ”سأبقى في العاصمة، وعائلتي أيضًا في أوكرانيا، وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فقد حددني العدو على أنني الهدف رقم 1، وعائلتي هي الهدف رقم 2“.

وتابع: ”من مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون“، وذلك في وقت أشار فيه الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

كما أعلن زيلينسكي أن 137 أوكرانيًا على الأقل قُتلوا، الخميس، في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقال إن ”137 بطلًا من مواطنينا“ قُتِلوا في الاجتياح الروسي، و316 آخرين أصيبوا بجراح في المعارك.

وأضاف: ”في جزيرة زميني التابعة لنا، مات جميع حرس حدودنا كأبطال، مدافعين عن أنفسهم حتى النهاية، لكنهم لم يستسلموا“، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية سيطرت على جزيرة زميني في البحر الأسود، حيث استسلم 82 جنديًا أوكرانيًا لها.

فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن حرس الحدود، وعددهم 13 جنديًا، المنتشرين في الجزيرة الواقعة جنوب مدينة أوديسا الساحلية قُتلوا بنيران سفينة حربية روسية، بحسب ”رويترز“.