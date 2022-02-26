وكالة: عتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة "فرانس برس"، السبت، باعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية.



ووفق الوكالة، اعترضت الجمارك الفرنسية سفينة تجارية تنقل مركبات إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية ويعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وحوّلت الجمارك مسار السفينة إلى بولونيه سور مير في شمال فرنسا، على ما أفادت الإدارة البحرية لوكالة "فرانس برس"، السبت.

وهذه السفينة البالغ طولها 127 مترا والتي اعترضتها الجمارك قبالة أونفلور ليل الجمعة السبت، "يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات"، وفق فيرونيك مانيان مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية.

يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الثالث، السبت، وسط قتال في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، ومناطق متفرقة من البلاد.