وزير الرى بجلسة للأعلى للإعلام: مصر لديها خطة للتعامل مع التغيرات المناخية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، أنه تم تحديد الأماكن التى من المحتمل أن تتعرض للغرق وفقا للتغيرات المناخية وذلك فى المناطق المحتمل أن تحدث فيها على طول الشواطئ، والان تقوم الدولة بالتعاطى مع احتمالية حدوث هذا الأمر من الان رغم أنه من المتوقع أن يكون فى 2050.

أضاف وزير الرى خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى للإعلام اليوم بمقر وزارة الرى والموارد المائية، أن هناك مشروعات تخطط لها الدولة لإقامتها للحماية من اية اثار للتغيرات المناخية وهذه المشروعات ستتكلف ملايين الدولارات وجارى توفير التمويل اللازم لها.

بدوره عرض المهندس محمد عمر القيادى بوزارة الرى، التحركات التى قامت بها وزارة الرى منها على سبيل المثال اليه جديدة لنقل المياه منها مونوريل لنقل المياه فى بعض البحيرات كما سلط الضوء على اليه رفع المياه بعدد من المحطات والتى قدمت فيها الدولة مردودا ايجابيا للغاية.