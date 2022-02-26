شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: التغيرات المناخية أدت لزيادة كثافة الأمطار.. ولدينا منظومة للتعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس علاء شعبان، المسئول بوزارة الرى والموارد المائية، أن التغيرات المناخية لها آثار كبيرة علي العالم كله، منها علي سبيل المثال أنها أدت لزيادة كثافة الأمطار، موضحا أن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا في هذا الصدد منها منظومة خاصة للتعامل مع السيول أو الفيضانات.

وأضاف شعبان خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلي للإعلام اليوم بمقر وزارة الرى والموارد المائية، أن العاصفة الأخيرة تم التعامل معها بشكل مثالي، موضحا أن المياه الكثيفة للأمطار يتم التعامل معها والاستفادة منها بشكل واضح.

وعرضت وزارة الرى فيديوجراف يوضح الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية الشواطيء في مصر خلال الفترة الأخيرة.