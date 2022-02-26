شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى خلال جلسة للأعلى للإعلام: لدينا خطة كاملة لمعالجة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى، أن هناك 3 مشروعات كبرى لرفع مياه الصرف، ويتم التعامل معها ومعالجتها ومن ثم إعادة استخدامها، وحقيقة الأمر أنه يعاد استخدام المياه ثلاث مرات ومع هذه المشروعات سيعاد استخدامها 5 مرات.

أضاف وزير الرى، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلي للإعلام اليوم بمقر وزارة الرى والموارد المائية، أن الدولة تسابق الزمن للاستعداد لأى تغيرات مناخية، مشيرا إلي أن مصر تقوم حاليا بعدد كبير من المشروعات وبكفاءة هندسية عالية لاستغلال كل فرصة ممكنة لإعادة استخدام المياه.

ولفت وزير الرى، إلي أن الدولة تزيد من هذا الأمر تحسبا ايضا للزيادة السكانية في المستقبل، وعلي سبيل المثال يعاد معالجة مليون متر مكعب في اليوم في محطة المحسنة، وبالنسبة لمحطة بحر البقر 5.6 مليون متر مكعب في اليوم.

وأوضح أن مصر لديها استراتيجية تقوم علي تنفيذها الآن، وهي ضرورة وجود استباقية في التعامل مع المشكلات والأزمات مما يبلور قدرة الدولة علي التعاطي مع أي مشكلات أو تأثيرات مناخية مستقبلا.