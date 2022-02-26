شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى بجلسة للأعلى للإعلام: نتحرك بمختلف المستويات لحل قضية مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل جلسة حوارية ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطى، حول "آخر تطورات قضية المياه" وذلك بمقر وزارة الموارد المائية.

وأكد كرم جبر، أن العالم حاليا يشهد عددا من المشاكل والأزمات العالمية، ولكننا نسلط الضوء اليوم علي قضية مياه النيل، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الأسئلة والاستفسارات لذا تم التواصل مع وزير الرى للرد عليها.

بدوره أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية، أن الدولة تقود تحركات في قطاعات مختلفة خاصة فيما يتعلق بقضية المياه ولديها خطة للتعامل وحتي لديها خطوات استباقية للتعامل مع قضية المياه.

حضر الجلسة عدد كبير من قيادات المجلس الأعلي للإعلام والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وقيادات وزارة الرى، منهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام والإعلامى أحمد موسي والإعلامي نشأت الديهي.