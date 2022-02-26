غدًا.. إنطلاق صحة المنيا تطلق حملة "حقك تنظمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، غدًا الأحد، تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، موضحًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأضافت الدكتورة وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيُجرى توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأوضحت "بدوي"، أن الحملة ستكون على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وتضم مرحلتين، إذ تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 2/2022 /27 حتى الخميس الموافق 3/3/2022 في مراكز "سمالوط، وبني مزار، ومغاغة، وديرمواس"، وتنطلق المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 6/3/2022 حتى الخميس الموافق 10/3/2022 في مراكز "المنيا، ومطاي، والعدوة، وملوي، وأبو قرقاص".