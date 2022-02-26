بالصور- ضمن أعمال الموجه 19.."المنيا" تُزيل 23 حالة تعدٍ على أراضي الدولة



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أزالت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا، وأبوقرقاص، وبني مزار، وديرمواس)، في محافظة المنيا، 23 حالة تعدٍ بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص.

وأفاد بيان أصدرته محافظة المنيا، اليوم السبت أنه جرى التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة.

ووجّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين، موضحًا أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى الدولة، وأن هناك تنسيق ومتابعة مستمرة بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.