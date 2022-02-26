إغلاق 6 منشآت تجارية في حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

نفذ حي المنتزه شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة التي جرت بالتنسيق مع أجهزة الأمن, المقاهي والمطاعم والمحال التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية، بمشاركة إدارات: "رخص المحلات، إشغال الطريق، الإيرادات".

ووفقًا لبيان صادر عن الحي اليوم، أسفرت الحملة عن إغلاق 6 منشآت تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن فرض غرامات مالية على أخرى بلغت 5 آلاف جنيه.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات متتالية، لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.