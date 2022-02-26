القروض الشخصية ببنك القاهرة تستحوذ على 80% من محفظة التجزئة المصرفية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال محمد ثروت، رئيس قطاع محفظة التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، إن القروض الشخصية للأفراد بلغت 31 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021 لتستحوذ على نسبة 80% من إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بنهاية العام الماضي.

وأرجع ثروت في تصريحات لمصراوي نمو القروض الشخصية إلى سهولة إجراءات القرض وانخفاض نسبة العائد المقدم عليها مقارنة بباقي البنوك الأخرى فضلا عن انخفاض نسبة المصاريف الإدارية.

وأوضح أن محفظة التجزئة المصرفية حققت معدل نمو بنسبة 15% بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بالعام الماضي لتسجل 38 مليار جنيه مستهدفا نسبة نمو بين 10% إلى 15% بنهاية عام 2022.

وأكد أن البنك قدم منتجات مصرفية متنوعة أمام العملاء خلال آخر شهرين منهم حساب "وفر" بهدف جذب غير المتعاملين بالجهاز المصرفي بإجراءات بسيطة، وكذلك حساب جاري على شرائح بفائدة مميزة.

وأشار إلى أن البنك يشارك في كافة مبادرات البنك المركزي منها مبادرات التمويل العقاري سواء بفائدة 7% أو 3% سنويا متناقصة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك مبادر إحلال عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.