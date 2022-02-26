شكرا لقرائتكم خبر عن أول خطوة لتطبيق العقوبات.. فرنسا تعترض سفينة روسية في قناة المانش والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن الإدارة البحرية بأنه تم اليوم السبت، اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية.
وأمس وافق الاتحاد الأوروبي، على حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف مجالات جديدة، تشمل قطاعات الطاقة والمالية والنقل.
وتشمل الإجراءات تجميد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية، وأسواق المال الأوروبية.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة “موجعة وواسعة النطاق” على روسيا.
وأكدت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط طارئة من أجل استقبال اللاجئين النازحين بسبب “الغزو الروسي”، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
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