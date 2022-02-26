شكرا لقرائتكم خبر عن رتل عسكري روسي مدمر في جنوب أوكرانيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، رتلا سكريا روسيا تم تدميره في أوكرانيا.

وبحسب ما تم تداوله، يظهر الفيديو رتلا عسكريا روسيا مدمرا في خيرسون جنوب أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، قد أعلن من أمام مكتبه، أن الشعب الأوكراني لن يلقي السلاح.

يأتي هذا في ظل الوتيرة المتسارعة في الأحداث الأوكرانية، حيث تم إعادة انتشار 60 جنديا روسيا وانسحابهم بعد اشتباكات مع الجيش الأوكراني، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس بلدية لفيف.

كما أعلن رئيس بلدية لفيف أن القوات الروسية تقوم بعملية إنزال في المدينة.