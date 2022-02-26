شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مرعب.. صاروخ روسي يصيب برجًا سكنيًا بشكل مباشر في «كييف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف صاروخ روسي لبرج سكني شاهق، وإصابته بشكل مباشر في مشهد مرعب.

وحسب وسائل إعلام تداولت الفيديو، فإن المبنى السكني الشاهق الذي أصابه الصاروخ الروسي يقع قرب مطار جولياني في كييف.

وظهر في الفيديو، المبنى السكني المتضرر في جنوب غرب كييف بسبب الصاروخ الذي استهدفه، ويأتي ذلك تزامناً مع القصف الروسي على عدة مناطق في كييف.

فيما ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن الجنود الروس كانوا يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في المدينة.

وكانت القوات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أنها صدت هجوما روسيا قرب العاصمة كييف.