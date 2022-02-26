شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام مكتبه.. الرئيس الأوكراني في تصريح عاجل: لن نلقي السلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، من أمام مكتبه، أن الشعب الأوكراني لن يلقي السلاح.

يأتي هذا في ظل الوتيرة المتسارعة في الأحداث الأوكرانية، حيث تم إعادة انتشار 60 جنديا روسيا وانسحابهم بعد اشتباكات مع الجيش الأوكراني، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس بلدية لفيف.

كما أعلن رئيس بلدية لفيف أن القوات الروسية تقوم بعملية إنزال في المدينة.