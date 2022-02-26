شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة وزجاجة مياه.. الجيش الروسي ينشر فيديو للحظة استسلام العشرات من الجيش الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الجيش الروسي عبر وسائل الإعلام الروسية، مقطع فيديو يوثق استسلام العشرات من قوات حرس الحدود الأوكرانية.
وظهر في الفيديو، قيام عناصر من الجيش الروسي، بتوزيع وجبة طعام وزجاجة مياه، على أسرى الجيش الأوكراني.
وحسب “روسيا اليوم”، أفاد أسطول البحر الأسود الروسي بأن أكثر من 80 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني من جزيرة زمييني استسلموا للقوات الروسية، وتم نقلهم إلى مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وتناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر أفرادا من حرس الحدود الأوكراني بعد استسلامهم.
وأمس الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 82 جنديا تابعين للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا، ألقوا أسلحتهم واستسلموا طواعية.
وأضافت أنهم وقعوا على تعهد بعدم المشاركة في الأعمال القتالية، وستتم قريبا إعادتهم إلى عائلاتهم.
Related Posts:
كانت هذه تفاصيل خبر وجبة وزجاجة مياه.. الجيش الروسي ينشر فيديو للحظة استسلام العشرات من الجيش الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.