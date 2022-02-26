شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة وزجاجة مياه.. الجيش الروسي ينشر فيديو للحظة استسلام العشرات من الجيش الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الجيش الروسي عبر وسائل الإعلام الروسية، مقطع فيديو يوثق استسلام العشرات من قوات حرس الحدود الأوكرانية.

وظهر في الفيديو، قيام عناصر من الجيش الروسي، بتوزيع وجبة طعام وزجاجة مياه، على أسرى الجيش الأوكراني.

وحسب “روسيا اليوم”، أفاد أسطول البحر الأسود الروسي بأن أكثر من 80 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني من جزيرة زمييني استسلموا للقوات الروسية، وتم نقلهم إلى مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وتناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر أفرادا من حرس الحدود الأوكراني بعد استسلامهم.

وأمس الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 82 جنديا تابعين للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا، ألقوا أسلحتهم واستسلموا طواعية.

وأضافت أنهم وقعوا على تعهد بعدم المشاركة في الأعمال القتالية، وستتم قريبا إعادتهم إلى عائلاتهم.