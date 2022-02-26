كييف تقاتل لصد القوات الروسية... آخر مسجدّات المعركة

تدور مواجهات صباح السبت في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية بعد يومين من بدء الاجتياح الروسي للدولة المجاورة.

وجرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية في كييف بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة.

وأعلن جهاز الاتصالات الخاصة الأوكراني أن «معارك عنيفة تتواصل في كييف. الجيش الأوكراني يصد المخربين الروس».

كما أعلنت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك أنها دمرت رتلاً روسياً من خمس آليات عسكرية بينها دبابة قرب محطة بيريستيسكا للمترو على جادة النصر في شمال غرب العاصمة.

أكد جهاز الاتصالات الخاصة الأوكراني أن القوات الروسية تحاول مهاجمة محطة كهرباء في حي ترويشينا في شمال شرق كييف.

وطلب من سكان العاصمة البقاء في الملاجئ أو عدم الاقتراب من النوافذ إن كانوا في منازلهم. ودوت صفارات الإنذار من غارة جوية فجراً في خاركيف، المدينة الكبرى في شرق أوكرانيا القريبة من الحدود الروسية، بحسب جهاز الاتصالات الخاصة.

كذلك أفاد الجيش الأوكراني عن معارك «عنيفة» على مسافة 30 كيلومترا إلى جنوب غرب كييف حيث قال إن الروس «يحاولون إنزال مظليين».

واستعد سكان العاصمة للأسوأ بعدما أعلن زيلينسكي أن الروس «سيحاولون هذه الليلة الاستيلاء» على كييف، في رسالة فيديو بثها موقع الرئاسة الإلكتروني مساء الجمعة.

وبعد يومين على بدء الهجوم العسكري الروسي الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في ساعات الفجر الأولى، بلغ عدد النازحين حوالى مئة ألف شخص فيما غادر 50 ألفاً أوكرانيا، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وكما كان متوقعاً، استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي الجمعة، حقّ النقض ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر «بأشدّ العبارات عدوانها على أوكرانيا» ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فورا"، رغم حصوله على تأييد غالبية البلدان.

وعلق الرئيس الأوكراني في تغريدة أن هذا يثبت أن «العالم يقف معنا، الحقيقة معنا، النصر سيكون لنا».

وجرت تظاهرات تأييداً لأوكرانيا في كل أنحاء العالم. وفي مونتريال، تجمع عشرات الأشخاص بعد ظهر الجمعة وسط عاصفة ثلجية تحت نوافذ القنصلية العامة الروسية.

غير أن بوتين يبدو مصمماً على مواصلة الهجوم وصولاً إلى تغيير النظام في أوكرانيا وطرد سلطات كييف التي وصفها بأنها «زمرة مدمني مخدرات ونازيين جدد».

كما دعا العسكريين الأوكرانيين إلى «تولي السلطة» في كييف مضيفا «يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم».

ودفع الاجتياح الروسي ملايين الأوكرانيين إلى الفرار وهم يتدفقون إلى حدود الاتحاد الأوروبي ولا سيما بولندا والمجر ورومانيا.

ويركز الغرب جهوده في الوقت الحاضر على تشديد العقوبات ضد روسيا بعدما حدّ من إمكان وصولها إلى الأسواق المالية والتكنولوجيا.

وتخطى الغربيون وفي طليعتهم واشنطن الجمعة مرحلة جديدة بفرضهم في خطوة نادرة ورمزية عقوبات على فلاديمير بوتين نفسه ووزير خارجيته سيرغي لافروف.