خلال وقت قياسي.. القبض على ثلاثة متهمين قتلوا مواطن بـ'السكين' في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين قتلوا مواطن بـ"السكين" إثر مشاجرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني تمكنت قوة من مركز شرطة الشنافية وخلال وقت قياسي لم يتجاوز الساعتين من القاء القبض على على ٣ متهمين بقتل أحد الأشخاص بواسطة سكين على إثر حادث مشاجرة".



وأَضاف البيان أن "المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق قيامهم بارتكاب الجريمة بعد أن تم تصديق اقوالهم قضائيا واجري كشف الدلالة بإشراف قاضي التحقيق".