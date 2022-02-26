شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة كييف: العاصمة تحت السيطرة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن العاصمة الأوكرانية لا تزال في أيدي الحكومة.

وأضاف كليتشكو في فيديو نُشر اليوم : "كانت الليلة صعبة، لكن لا توجد قوات روسية في المدينة... لكن العدو يحاول اختراق المدينة"، مضيفا أنه حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا، أصيب 35 شخصا، من بينهم طفلان.

ودعا كليتشكو المواطنين إلى الاحتماء في أماكن آمنة، وقال: "ابقوا في ملاجئ الاحتماء من القنابل لأن العدو يهاجم من الجو"، مضيفا أن البنية التحتية ومترو الأنفاق يعملان.

ودعا العمدة إلى إزالة علامات مشتبه بها موضوعة لاستهداف منازل، وقال: "أقمنا نقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد الحركة في المدينة وزيادة صعوبتها... سيكون الأمر صعبا، لكننا مضطرون إلى المثابرة لأن الجيش معنا والدفاع عن الأرض معنا، والعدالة معنا".