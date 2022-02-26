شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يطلب انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وغرد زيلينسكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "إنها لحظة حاسمة لإنهاء المناقشة طويلة الأمد بشكل نهائي والبت في عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه ناقش مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل "المزيد من المساعدة الفعالة" و "الكفاح البطولي للأوكرانيين من أجل مستقبلهم الحر".

تعتبر عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا حاليا مستبعدة. وبحسب خبراء، فإن مثل هذه الخطوة ستجعل أيضا التوصل إلى اتفاق مع روسيا مستحيلا.

وكانت مسألة التقارب مع الاتحاد الأوروبي سببا لمظاهرات حاشدة في ساحة الميدان بوسط كييف، وأدت إلى سقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام .2014 ونتيجة لذلك، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، واندلعت الحرب في شرق أوكرانيا.