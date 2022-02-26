شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي يستولي على مدينة ميليتوبول الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على مدينة ميليتوبول الأوكرانية الصغيرة في جنوب شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، صباح اليوم السبت في موسكو إن الجنود الروس يتخذون جميع التدابير لضمان سلامة السكان و "استبعاد استفزازات المخابرات الأوكرانية والقوميين الأوكرانيين".

وتقع المدينة بالقرب من بحر آزوف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق أن وحدات روسية هبطت في آزوف المطلة على بحر آزوف. ثم انطلقت واحتلت مليتوبول "بدون مقاومة".

وقال الجانب الأوكراني مساء أمس الجمعة إن المدينة محاصرة وتسللت مجموعات صغيرة من الجنود الروس إليها. وكانت هناك تقارير عن قتال في ضواحي ميليتوبول في وقت مبكر بعد ظهر يوم الجمعة.