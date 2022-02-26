محافظة جديدة تنضم لقائمة المحافظات المعطلة يوم غد الأحد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت محافظة بابل، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع).

وقال محافظ بابل حسين منديل في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام ولفسح المجال للموظفين والمواطنين بأداء مراسيم الزيارة قررنا ووفق الصلاحيات الممنوحة لنا اعلان يوم غد الأحد المصادف ٢٧ شباط الجاري عطلة رسمية".

وفي وقت سابق، أعلنت محافظات بغداد وكربلاء والديوانية وميسان وواسط وذي قار وديالى والمثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع).