انت الان تتابع خبر لائحة جديدة بالطرق المغلقة في بغداد إثر خطة تأمين الزيارة الرجبية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة وإشراف مدير المرور العام وبالتعاون والتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية ولغرض تأمين وانجاح خطة الزيارة الرجبية ادناه اهم الطرق التي تم غلقها بسبب توافد الزوار الى مدينة الكاظمية المقدسة لأداء الزيارة:جانب الرصافة١) ناحية الوحدة بأتجاه ساحة الطاقة.. والزعفرانية واحد للزوار والإتجاه الاخر لطريق المركبات.

٢) المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه ساحة عقبة بن نافع اتجاه للزوار واتجاه لسير المركبات .

٣) ساحة الفتح باتجاه كهرمانة باتجاه ساحة التحرير طريق للزوار والآخر للمركبات.

٤ ) ساحة الخلاني والوثبة وباب المعظم باتجاه مجسر الصرافية وبراثا قطع تام .

٥) مجسر المدينة باتجاه ساحة بيروت والصخرة باتجاه الجامعة المستنصرية والمعهد القضائي قطع تام .



٦) تقاطع صفي الدين الحلي باتجاه المستنصرية وجامعة الإمام الصادق والمعهد القضائي قطع تام .

٧) الراشدية باتجاه سيطرة الشعب الملغاة ومجسر الشعب اتجاه للزوار والاتجاه الآخر للمركبات.

٨) المعهد القضائي باتجاه عنتر وساحة الدلال ومجسر أبن حيان قطع تام .

٩) مجسر الائمة الاعظمية قطع تام.

١٠) تقاطع المسبح باتجاه الفتح والسعدون قطع تام.

جانب الكرخ

１) الصرافية – براثا - الشالجية قطع تام .

２) دمشق – الشالجية - أبن حيان اتجاه للزوار والآخر للمركبات .

３) ساحة الفارس ودمشق باتجاه الشالجية قطع تام .

４) حي العامل باتجاه العدل وصنعاء قطع تام .

５) ام الطبول باتجاه ساحة النسور و الفارس العربي قطع تام .

６) ساحة الطلائع باتجاه براثا قطع تام .