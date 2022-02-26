برج إيفل يضيء بعلم أوكرانيا لـ3 ليال (صورة)

وسيُضاء البرج بتلك الألوان لثلاث ليال "دعماً للشعب الأوكراني" وبطلب من رئيسة بلدية باريس "آن هيدالغو"، وهي أيضاً مرشحة الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد ستة أسابيع.

وكانت هيدالغو قد حضرت تجمعاً في باريس الخميس للاحتجاج على الاجتياح روسيا لجارتها أوكرانيا, ونشرت هيدالغو على "تويتر" بالهجوم واعتبرته "عملاً إجرامياً غير مبرر".

وكثيراً ما تُغير ألوان برج إيفل الذي عادة ما يتلألأ بأنوار بيضاء على رأس الساعة، في مناسبات ذات أهمية مثلا بألوان العلم الفرنسي، الأزرق والأبيض والأحمر.

ونددت الحكومة الفرنسية بالاجتياح الروسي لأوكرانيا، والذي سعى الرئيس إيمانويل ماكرون لدرئه بمساع دبلوماسية حثيثة.

واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برغبته في "إخراج أوكرانيا من خارطة الدول" ضمن مساعيه إعادة بناء "إمبراطورية" روسية