انت الان تتابع خبر نجوى كرم.. صفات لا تحبها بالرجل ورأيها في تكرار تجربة الزواج وتبني الأطفال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتزوجت نجوى كرم، مرة واحدة في حياتها من متعهد الحفلات يوسف حرب عام 2000، ولم يدوم زواجهما كثيرا، وانفصلت عنه بعد عامين فقط.

وقالت نجوى، في لقاء تليفزيوني سابق، عن فكرة تكرار الزواج مرة أخرى: "لست رافضة للزواج مرة أخرى، وليس لدي مشكلة في جنسيته أو ديانته، ولكن عندي مشكلة مع عقله والإنسان نفسه".



وحول إمكانية تبنيها أطفالا، فأجابت: "الأمومة بتعنيني لأني متعلقة بأمي، ولم أفكر في موضوع تبني الأطفال والموضوع بالنسبة لي ما بين أه ولأ".

وتحدثت عن صفات لا تحبها بالرجل، فقالت نجوى كرم: "البخل والتردد وعدم الشجاعة".

وحول موقف محرج لوالدتها تعرضت له بسببها، أضافت: "لحد دلوقتي بفكر بأساتذتي، ولم أنسى أساميهم أو أحدا منهم، ولسه فاكرة كيف كنت أعذبهم، وكيف كنت بكون شيطانة بالمدرسة، وأمي مكنتش بتحب تروح على اجتماع الأهالي، لأنها مكنتش تسمع ولا كلمة حلوة، ويقولولها.. أنتي أم لنجوى يخرب بيتك.. كيف تقدري تتحمليها، أمي كانت تقولي في البيت آخر مرة تجيبيني المدرسة مع الأهالي".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أغنية "ساحر قلوب" وهي من كلمات عامر لوند، وألحان علي حسون، وتوزيع داني حلو.