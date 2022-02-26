انت الان تتابع خبر بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام رايو فايكانو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت قائمة ريال مدريد للمباراة استبعاد كل من المدافع ديفيد ألابا الذي يعاني من انزعاج عضلي، والجناح الويلزي جاريث بيل، نظرًا لشعوره ببعض الآلام.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، فيما يقع فايكانو في المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.



ريال مدريد يدخل مباراة رايو فايكانو بالتشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس.

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

وجاءت قائمة الميرنجي كاملة، كالآتي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، لويز لوبيز.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، فيرلاند ميندي.



الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، سيبايوس، إيسكو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو.