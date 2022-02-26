انت الان تتابع خبر بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة كالاتي:

1 تنفيذ اوامر قبض 1522

2 القبض مطلقي العيارات النارية 19

3 احالة متهمين الى المحاكم 317

4 القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 230

5 ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 16

6 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 324

7 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 616

8 مضاهات طبعات الاصابع 73

9 عدد طالبي النجدة 1688

10 حالات العنف الاسري 57

11 فض مشاجرات 1123

12 ضبط عجلات مطلوبة 75

13 تبرع بالدم 23

14 القبض على المتسولين 1271

15 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 22

16 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 743

17 طبع لوحات السيارات 22644

18 اصدار اجازات السوق 15159

19 اصدار سنوية السيارات 32788

20 مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 18