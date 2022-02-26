عاجل.. لاتفيا تستقبل موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية في لاتفيا، اليوم السبت، إن موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو يغادرون إلى العاصمة ريجا.



ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية في لاتفيا قولها: "جاء هذا بناء على التماس قدموه ووافقنا على الفور.. نحن نساعدهم في العملية ونساعد في توفير أماكن الإقامة لهم".

لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كان موظفو السفارة قد وصلوا بالفعل إلى لاتفيا مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وقبل بدء العمليات الروسية ضد أوكرانيا، سحبت موسكو دبلوماسييها من العاصمة كييف.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثالث مع خسائر ملحوظة في الأرواح والمعدات والبنى التحتية تحملتها كييف.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني، مقتل 198 بينهم 3 أطفال وإصابة 1115 جراء الهجوم الروسي على البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، وذلك في اليوم الثالث من العلميات الروسية في أوكرانيا.

وأشارت إلى نجاحها في تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

وصباح السبت، تدور مواجهات في كييف من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية، حيث جرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية بالمدينة، بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة، وفق "فرانس برس".

وأعلنت القوات البرية الأوكرانية أنها دمرت رتلا روسيا من خمس آليات عسكرية بينها دبابة قرب محطة بيريستيسكا للمترو على جادة النصر في شمال غرب العاصمة.