روسيا تعلن تدمير 800 منشأة من البنية الأساسية العسكرية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير أكثر من 800 منشأة من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية على البلاد أمس الأول الخميس.



ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في موسكو صباح اليوم السبت، إنه تم تدمير 14 مطارا عسكريا و19 موقع قيادة و24 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات طراز "S-300" و48 محطة رادار. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ثمانية زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية.

وأضاف كوناشينكوف أن المقاتلين الانفصاليين من منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا تقدموا الآن لمسافة 30 كيلومترا داخل منطقة كانت تسيطر عليها في السابق قوات الحكومة الأوكرانية، مشيرا إلى أن مقاتلي دونيتسك تمكنوا، بدعم روسي، من السيطرة على المزيد من الأراضي لمسافة تزيد عن ستة كيلومترات.

وذكرت الوزارة مساء أمس الجمعة أن المتمردين تقدموا هناك لمسافة 25 كيلومترا داخل منطقة تسيطر عليها أوكرانيا.