شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جناح السويد يتيح تقييم البصمة الكربونية للأزياء في إكسبو 2020 دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تبنّى متجر يحتضنه جناح السويد في إكسبو 2020 دبي طريقة يساعد فيها المتسوقين على تقييم البصمة الكربونية للأزياء عبر إظهار بيانات التأثر بالمناخ على بطاقة السعر.



وتقدم "ترانسبار أول"، وهي شركة مملوكة لسيدة أعمال، تعمل في السويد ومنطقة الشرق الأوسط، منتجات مزودة بتقنية تتيح حساب البصمة الكربونية مسبقاً بواسطة بائع التجزئة باستخدام تطبيق خاص، حيث يُمكِّن المستهلك من تقييم أثر الشراء على المناخ.

وقالت صوفي كالستروم، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة "ترانسبار أول": "عقدنا شراكة مع شركة سويدية طوَّرت تطبيقا يحسب البصمة الكربونية للأزياء، ومثلما يود الناس معرفة السعرات الحرارية التي يستهلكونها في طعامهم، فإننا اليوم لدينا تطبيق يحسب البصمة لكل منتج".

وأضاف: "ونظراً لأن الاستدامة غدت هدفاً لكل علامة تجارية، أوقن بأن هذه هي الطريقة المواتية نحو تحقيق الاستدامة في عالم الأزياء".

وتعتبر دوكونومي، شركة شركة سويدية عمرها 3 سنوات تعمل في مجال التقنية المالية، المسؤولة عن ابتكار هذه التقنية، حيث طوّرت حاسبة 2030، مزودة بتطبيق مُبتكر يحسب البصمة الكربونية تبعا للانبعاثات الناجمة عن عمليتي التصنيع والنقل حتى نقطة البيع.

ويُتيح هذا التطبيق الرائد للمنتجين حساب البصمة الكربونية لمنتجاتهم وتحديدها بهدف تمكين العملاء من إجراء عمليات شراء عن وعي وتبصُّر.

يأتي هذا التطبيق مع أنموذج تُدخِل فيه الجهة المنتجة بيانات المنتَج (الوزن وفئة المنتج)؛ والقطع (الاسم، والوزن، والفئة، وموقع المورِّد، وطريقة النقل)؛ ومن ثمَّ بيانات التعبئة، والتغليف، والتصنيع (موقع المنشأة، ونوع الطاقة المستخدمة، وموقع مركز توزيع العلامة التجارية، وطريقة النقل إلى مركز توزيع العلامة التجارية).

وتُعرض النتائج، فور اكتمال جميع الخطوات، ضمن صفحة النتائج مع الإعلان عن إجمالي البصمة الكربونية النهائية.

وقالت ألكسندرا كارنيج، رئيس قسم الأعمال والمنتجات في (دوكونومي – السويد) في معرِض ردها على أسئلة مُرسلة عبر البريد الإلكتروني: "تتيح حاسبة 2030 للجهات المصنعة ذات العلامات التجارية حساب البصمة الكربونية لمنتجاتها بسهولة ويُسر، إذ تستخدم الأداة نقاط البيانات العالمية والمحلية، ويمكنها إجراء عملية حسابية حتى في حالة عدم توفر بعض بيانات الإنتاج".

ورداً على سؤال حول تبني هذا الحل، وتعميمه في مختلف البلدان، قالت كارنيج: "لا توجد حالياً معايير متاحة تُنظِّم كيفية حساب الشركات للبصمة الكربونية وقياسها، ورغم ذلك، تعمل مبادرة البصمة البيئية للمنتج، بقيادة المفوضية الأوروبية، على تطوير هذه المعايير، ومن ثمّ إصدار التشريع اللازم، تضع شركة دوكونومي على عاتقها التأكد من توافق حاسبة 2030 مع البصمة البيئية للمنتج".

وقالت كارنيج إن العديد من العلامات التجارية العالمية الأصغر حجماً استخدمت المنصة، بما في ذلك، ماركة الساعات السويسرية تريوا، وشركة إميكو الأمريكية لصناعة الكراسي، وأكدت: "نعقد حواراً مع كبرى الشركات بهدف تكييف الأداة حسب احتياجاتهم".

وتستخدم الشركات حلول دوكونومي عبر خطوط الإنتاج، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت ماستركارد، شريك تقنية المدفوعات الرسمي لإكسبو 2020 دبي، العام الماضي حاسبة الكربون من ماستركارد، المُطوَّرة بالتعاون مع دوكونومي.

ويوفر الحل إمكانية الوصول إلى صورة أو لقطة لانبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات الشراء عبر فئات إنفاق مختلفة.

وتعتبر دوكونومي شريكاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وماستركارد، واس آند بي تروكوست، والصندوق العالمي للطبيعة.