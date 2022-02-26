شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.



كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وقيادتي البلدين الصديقين والتعاون والتنسيق المستمر من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.