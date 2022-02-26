شرط وحيد.. المملكة السعودية تسمح للأطفال من سن 7 أعوام بدخول الحرمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وجاء في تغريدة نشرتها إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السماح للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا".

كما نشر حساب "عناية وخدمة ضيوف الرحمن" التابع لوزارة الحج والعمرة تغريدة مماثلة في "تويتر"، جاء فيها: "ننوه لكم بأن الأعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هي 7 أعوام وما فوق، مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق (توكلنا)، وذلك لسلامتهم".

وكان دخول الحرمين مقتصراً فقط على أعمار ما فوق 12 عاما بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأتاحت وزارة الصحة السعودية مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً، عبر تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".

كما بدأت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، حيث تم تأمين اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (664) حالة مؤكدة وتعافي (1409) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (637) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (743205) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (720388) حالة، والحالات النشطة (14571). فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8993) حالة.

#الحج_والعمرة: السماح للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق #توكلناpic.twitter.com/EYtM4GFq3O— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)