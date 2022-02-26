شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط حصول الأجانب على الإقامة الخاصة داخل مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية، عدد من الإجراءات والاشتراطات التي تنظم إقامة الأجانب داخل مصر، بما يحفظ سلامة الوطن وسلامتهم من الجانب الأخرى، وفقا للتراخيص التي تصدر لصالح المواطن الأجنبي والتي بموجبها يتم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامته.

وصنف القانون الإقامة على أرض مصر من خلال ثلاثة أصناف من بينهم الأجانب ذو ذوو الإقامة الخاصة وهم:

1.الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2.الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية 20 سنة سابقة، ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.

3.الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

4.الأجانب الذين مضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.

5.العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية.

6. تحصل تلك الفئة على ترخيص بالإقامة لمدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب.