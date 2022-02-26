ملتقى جديد للتوظيف.. الحكومة تعلن توفير 3 آلاف فرصة عمل اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، ملتقى التوظيف الأول بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، حيث يوفر الملتقى 3000 فرصة عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة من خلال 40 شركة قطاع خاص بالمحافظة بمرتبات تبدأ من 2400 إلى 7500 جنيه، وبحضور عميد المعهد الدكتور محمد عبدالعزيز خليفة، والدكتور أحمد خميس، رئيس مجلس الإدارة ومدحت العمراوي مدير المديرية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان، اليوم السبت، إن ملتقى التوظيف يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب من الجنسين.

وأكد سعفان على أن ملف التوظيف من أهم الملفات التي تهتم بها الوزارة ويحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التي بدأت معدلاتها في الانخفاض لتصل إلى 7.4% في الربع الأخير من العام 2021، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل.

ودعا الوزير شباب الخريجين للدخول في العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا على أن الخطوة الأولى هي المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.