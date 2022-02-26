جمارك مطار القاهرة: ضبط 5277 عبوة مستحضرات تجميل قبل تهريبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل أخفاها راكب آسيوي الجنسية داخل حقائبه وسط انضمامه لمجموعة سياحية إلا أن الجمارك كشفته واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش حقائب مجموعة سياحية آسيوية وبحوزتهم 35 حقيبة، وبسؤالهم أنكروا حوزتهم لما يجب الإفصاح عنه، وتلاحظ لـ "محمد محمود" مأمور الجمارك، ارتباك أحد الركاب ضمن المجموعة، وتم وضع جميع الحقائب للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد سيد، مأمور الجمرك، ومحمد عبدالمنعم، رئيس القسم، وتلاحظ وجود حقائب بها عبوات تكرارية متماثلة بكثرة حيث تم فصل الحقائب والتحقق من صاحبها، وتفتيشها يدويا من قبل سامي نبيل، مأمور الجمرك، مما أسفر عن ضبط 5277 علبة وعبوة من مستحضرات تجميل.

وقرر أحمد سعد عبدالمطلب، مدير إدارة الجمرك، مناظرة المضبوطات وكلف لجنة بجرد وعد وتحرير المضبوطات تحت إشراف أحمد محمد فوزي، مدير الحركة، وأمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.