بعد الأمطار والبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تسود اليوم السبت حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن محافظات مصر عاشت "طقس شتوي بامتياز" حيث شهدت معظم محافظات ومدن السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري سقوط أمطار متفاوتة الشدة امتدت خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، فضلا عن نشاط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ما زاد من الإحساس ببرودة الطقس وأدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء اليوم السبت ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء على جنوب البلاد.

ويتوقع أن تسجل القاهرة اليوم السبت 19 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 19 درجة مئوية، وشمال الصعيد 19 درجة، وجنوب الصعيد 22 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.