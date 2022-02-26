استهداف مبان و مستشفيات.. فيديو يوثّق قصف مبنى سكني في كييف

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 10:08 صباحًا

أفادت قناة العربية بأن القوات الروسية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة الاوكرانية كييف.

وفي التفاصيل، يقع هذا المبنى السكني في منطقة “جولياني”، وسط انتشار عسكري واسع في العاصمة كييف. ونشرت العربية على حسابها في تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة قصف المبنى السكني الذي تدمّر بالكامل.

في سياق متصل، أعلنت منظمة “هيومن رايتس واتش” مقتل 4 مدنيين واصابة 10 آخرين في قصف روسي لمستشفى في أوكرانيا. كذلك أفادت السلطات في مدينة كييف عن اصابة 35 شخصا بينهم طفلان جرّاء القصف في العاصمة.

الى ذلك، أكدت الداخلية الاوكرانية أن القوات الروسية تقصف أهدافا للمدنيين متحدّثةً عن 40 هدفا للبنى التحتية قصفتها القوات الروسية. بدوره أكد رئيس الوزراء الاوكراني أن روسيا تستهدف مباني سكنية ومستشفيات ومدارس.

وردّا على هذه المستجدات، دعت الأمم المتحدة الى وجوب تجنب إزهاق أرواح المدنيين وتدمير البنى التحتية في أوكرانياـ فيما أفادت معلومات صحافية بأن عددا كبيرا من الأوكرانيين في كييف قد فرّوا الى الملاجئ جراء العمليات العسكرية.