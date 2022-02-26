الأمم المتحدة تعيّن “عربيًا” منسّقا أمميا للأزمة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

في اطار المتابعة الأممية للأزمة الأوكرانية، عين الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” السوداني “أمين عوض”، منسقا للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا.

ويشغل أمين عوض مديرا لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة منذ العام 2013.

كذلك، عمل منسقًا إقليميا لشؤون اللاجئين في العراق لدى المفوضية منذ العام 2014، و المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في سوريا من العام 2013.

وتمرس عوض في هيئات الأمم المتحدة 25 عاما، في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا والاتحاد السوفيتي سابقا ويوغوسلافيا السابقة ومقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف.

وبحوزة الرجل شهادة عليا في إدارة التنمية الدولية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.