إجراء جديد ضد روسيا.. لندن تمنع الطائرات الروسية الخاصة من الهبوط في مطاراتها

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تواصل الدول الغربية اتخاذ اجراءات تدخل في اطار فرض العقوبات على روسيا، ومحاولة تشديد الخناق عليها على الأصعدة الاقتصادية والدبلوماسية والمالية، لعلّ الأخيرة تضعف وتتراجع عن خطط توسع العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

وفي آخر خطوات بريطانيا التصعيدية ضد روسيا، أعلن وزير النقل غرانت شابس،أنّ بلاده منعت الطائرات الروسية الخاصة من التحليق في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، في قرار دخل حيّز التنفيذ في الحال ردّاً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي تغريدة على تويتر قال “شايس”: “لقد عزّزت الحظر الذي فرضناه في المملكة المتحدة حتى لا تتمكّن أيّ طائرة خاصة روسية من التحليق في المجال الجوي للمملكة المتحدة، أو الهبوط (في مطاراتها) – قرار فوري التنفيذ”، مشيرا الى أنّ “تصرّفات بوتن غير قانونية، وأيّ شخص يستفيد من العدوان الروسي على أوكرانيا غير مرحّب به هنا”.

وجاء هذا القرار غداة فرض بريطانيا حظراً على شركة الطيران الروسية الوطنية “ايروفلوت”.

والمملكة المتحدة هي واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للأثرياء الروس وعائلاتهم، وقد تعرضت حكومتها لانتقادات شديدة لعدم قيامها بما يكفي لمنع تدفّق أموالهم إلى هذا البلد.

ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسلة عقوبات فرضتها بريطانيا على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا.