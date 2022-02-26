اليوم الثالث من الغزو.. الجيش الروسي يحاول الاستيلاء على كييف

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 8:15 صباحًا

تواصل القوات الأوكرانية مقاومتها للاجتياح الروسي لليوم الثالث على التوالي، وسط قصف بري وجوي على المدن الأوكرانية. كما أعرب الرئيس الاوكراني في وقت سابق عن خشيته بأن الجيش الروسي سيحاول الاستيلاء على كييف الليلة الماضية.

القضاء على رتل من القوات الروسية

وفي آخر تطورات العمليات العسكرية، كشفت وسائل إعلام في كييف، السبت، أن اللواء 101 من الجيش الأوكراني تمكن من القضاء على رتل من القوات الروسية، في وقت جرى إسقاط طائرة روسية فوق البحر الأسود.

وأشارت تقارير أوكرانية نقلا عن الجيش إلى أنه تم تحييد مركبتين وشاحنتين مع دبابات ودبابة أخرى بالقرب من محطة بريست على الضفة اليسرى للعاصمة كييف.

وتخوض القوات الأوكرانية معارك شرسة مع القوات الروسية في محيط العاصمة كييف، التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها سريعا.

صدّ هجوم منتصف الليل

في سياق متصل، أعلنت القوات الأوكرانية، السبت، أنها صدت “هجوما” ليليا شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك: “الهجوم تم صده”، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة، مرفقةً هذه الرسالة بصورة تظهر تصاعد عمود دخان كبير وسط منطقة حضرية، عند منتصف الليل، في وقت تخشى كييف هجوما كبيرا من جانب الجيش الروسي للاستيلاء على العاصمة.

محاولة للاستيلاء على محطات توليد الكهرباء

من جانب آخر، ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن الجنود الروس كانوا يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في المدينة.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الجمعة السبت، من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: “يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. الكثير من مدن بلادنا يتعرض للهجوم”.





