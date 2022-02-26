الجيش الأوكراني يصدّ “هجوم منتصف الليل” في كييف

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 8:10 صباحًا

لا تزال اوكرانيا تواجه الغزو الروسي لليوم الثالث على التوالي فيما يقبع آلاف المواطنين في الملاجئ خوفًا من النيران الروسية ووسط خشية كبيرة من أن تنجح القوات الروسية في الاستيلاء على العاصمة كييف.

وأعلنت القوات الأوكرانية، السبت، أنها صدت “هجوما” ليليا شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وفي السياق، كتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك: “الهجوم تم صده”، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة، مرفقةً هذه الرسالة بصورة تظهر تصاعد عمود دخان كبير وسط منطقة حضرية، عند منتصف الليل، في وقت تخشى كييف هجوما كبيرا من جانب الجيش الروسي للاستيلاء على العاصمة.

كما سمع صحافيو وكالة فرانس برس من وسط العاصمة دوي انفجارات قوية فجرا.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الأوكراني أن هناك “معارك عنيفة” مستمرة في فاسيلكيف، على بعد حوالى 30 كيلومترا جنوب غرب كييف حيث يحاول الروس “إنزال مظليين”.

الى ذلك، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الجمعة السبت، من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: “يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. الكثير من مدن بلادنا يتعرض للهجوم”، مشددا على ايلاء كييف اهتماما خاصا . “لا يمكننا أن نخسر العاصمة”.

كذلك، توجه الى المدافعين عن البلد، رجالا ونساء في جميع الجبهات قائلا: “الليلة، سيستخدم العدو كل قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء” على كييف”.