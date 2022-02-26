شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئيس الأوكراني" : لم أغادر أوكرانيا.. أنا هنا ولن استسلم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو جديد من العاصمة كييف وهو يعلن الحرب على روسيا.

وأظهر المقطع زيلينسكي، الذي بدا عليه الإنهاك، في أحد شوارع العاصمة صباح اليوم السبت، وهو يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة.

وأضاف الرئيس وقد علت الابتسامة وجهه: "نتمنى للجميع صباحا جيدا".

وذكر زيلينسكي أنه يريد دحض الأخبار الكاذبة بأنه غادر أوكرانيا، وقال: "أنا هنا"، مؤكدا ضرورة الدفاع عن البلاد. واختتم الرئيس المقطع قائلا: "المجد لأوكرانيا!".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الجيش الأوكراني في وقت سابق إلى إلقاء سلاحه.