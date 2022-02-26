شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يوقع مذكرة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تقضي بتقديم 600 مليون دولار مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي واصلت فيه قوات روسية تقدمها داخل العاصمة الأوكرانية في الساعات المبكرة اليوم السبت.

ويوجه الأمر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بتقديم مساعدات عسكرية فورية بقيمة 250مليون دولار، دون التقيد بأي بند قانوني.

وبحسب الأمر التنفيذي: "تم تخصيص 350مليون دولار أخرى في صورة مواد وخدمات لصالح وزارة الدفاع وللتعليم وللتدريب العسكري" في أوكرانيا.