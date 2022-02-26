تزامناً مع الغزو الروسي لأوكرانيا... تعرّف إلى قدرات جيشي البلدين

مع بدء موسكو عملية عسكرية ضد أوكرانيا، يتساءل الكثيرون عن القدرات العسكرية لجيشي البلدين، ومدى قدرة كييف على التصدي لهجوم موسكو.

ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، تمتلك روسيا قوة عسكرية أكبر من أوكرانيا، تغطي الأرض والجو والبحر، وذلك نظراً لميزانية الدفاع الروسية التي تتفوق على أوكرانيا.

ولدى موسكو 900 ألف عسكري نشط، مقارنة بـ196 ألف في أوكرانيا.

ففي المجال البحري، تمتلك روسيا عشرة أضعاف عدد أفراد البحرية التي تمتلكها كييف. وتشغل البحرية الروسية 74 سفينة حربية و51 غواصة مقارنة بالسفينتين الحربيتين الأوكرانيين.

أما في المجال البري، يتكون الجيش الروسي من 280 ألف جندي مقابل 125 ألف في أوكرانيا، التي تمتلك أيضاً 900 ألف فرد احتياطي مقارنة بمليوني فرد في روسيا.

وفيما يتعلق بالمعدات العسكرية، تمتلك موسكو أكثر من ثلاثة أضعاف كمية المدفعية التي تملكها أوكرانيا، وستة أضعاف عدد الدبابات، ونحو سبعة أضعاف عدد المدرعات.

وفي المجال الجوي، تمتلك روسيا 10 أضعاف عدد الطائرات الهجومية والمروحيات التي تمتلكها أوكرانيا.

ولدى كييف أكثر من 400 قاذفة صواريخ أرض - جو يمكنها استهداف الطائرات، وهو عُشر العدد الذي تمتلكه موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، تتفوق روسيا أيضاً في مجال الأسلحة بعيدة المدى، حيث تمتلك أكثر من 500 قاذفة صواريخ باليستية أرضية.