أنباء عن تقدم روسي نحو كييف.. إليكم آخر تطورات المعارك

كييف: تدور، صباح اليوم (الجمعة)، معارك في أحد الأحياء الواقعة في شمال العاصمة الأوكرانية كييف، بينما يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة التي قد تدخلها من 3 محاور.

وسُمِع إطلاق نار ودوي انفجارات في حي أوبلونسكي، بينما تسمع انفجارات عميقة من وسط المدينة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

واستولى الجيش الروسي على دبابات من الجيش الأوكراني، وذكر رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية أن عدداً من الجنود الأوكرانيين استسلموا، وأن الوضع العسكري يتغير، وقال إن هناك قتلى وجرحى جراء قصف للجيش الأوكراني، ونشرت قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية صوراً لما وصفته بعملية «أسر» جنود أوكرانيين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في إفادة صحافية، إن القوات التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، أمس (الخميس)، دمرت 118 موقعاً للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وأضاف أن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية، وتابع أن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

وفي المقابل، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته تقاتل الجيش الروسي خارج كييف.